قتيل وإصابة خطيرة بإطلاق نار في الداخل المحتل

وطن: قتل الشاب سمارة غازي سمارة (33 عاما) وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار وقع مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة الطيرة، بالقرب من مبنى البلدية.

وأفادت الطواقم الطبية، بأن حالة إحدى الإصابتين وصفت بالحرجة (شاب في في الثلاثينات من عمره)، والأخرى وصفت بالخطيرة "غير المستقرة" (رجل أربعيني).

وذكرت طواقم الإسعاف أنها نقلت المصابين إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.

وفي التفاصيل، جاء أن سمارة أصيب بجريمة إطلاق نار استهدفته خلال عمله في مطعم شاورما امتلكته العائلة، والذي يقع بالقرب من دوار البلدية في مدينة الطيرة.

في حين أصيب الشاب الآخر برصاص الشرطة، التي ادعت في بيان صدر عنها، أن أحد عناصرها أطلق النار على مشتبه به، بعد أن شاهده وهو يطلق الرصاص باتجاه أحد المحال التجارية، ما أسفر عن إصابة صاحب المحل.