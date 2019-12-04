عريقات يدعو أيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين

وطن: دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإيرلندية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني، الذي زار كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب خلال لقائه بالوزير كوفني والوفد المرافق له، بأن تقوم أيرلندا بـ "فرض المقاطعة الشاملة على المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية في كافة المجالات والعمل مع باقي دول الاتحاد الأوروبي لإلزام الحكومة الاسرائيلية بعدم عرقلة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية".

وأشاد عريقات في الوقت ذاته بمواقف أيرلندا الثابتة حكومة وشعبا، في دعم تحقيق السلام على قاعدة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة إسرائيل.

وأكد الوزير الأيرلندي على موقف بلاده الثابت من الاستناد الى القانون الدولي والشرعية الدولية، ورفضها القاطع لكل ما يتعارض مع ذلك، مشددا على "عدم شرعية الاستيطان أو أي من الإعلانات الأحادية التي قامت بها الإدارة الأمريكية".

وكان كوفني قد التقى خلال زيارته للمناطق الفلسطينية كلا من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، كما اشتملت زيارته قطاع غزة وتفقد مشاريع دولية تنفذ هناك.

وأطلع الرئيس عباس الوزير الأيرلندي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفي صورة صورة الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال، مؤكدا على أن استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "ستدمر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967"

وشدد على أهمية اعتراف أيرلندا وباقي الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحماية لحل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي

وكان كوفيني قد التقى خلال زيارة غزة بطلبة من اللاجئين من مدرسة تابعة لـ "الأونروا" في مخيم جباليا. وعملت هذه الزيارة على تمكين الوفد من الاطلاع مباشرة على أثر الالتزام الأيرلندي تجاه دعم التعليم الأساسي النوعي للأطفال، بمن في ذلك 282,000 طالب في الأونروا في غزة وحدها، حسب بيان لـ «الأونروا».

وقال البيان إن الوزير الأيرلندي ناقش مع إدارة "الأونروا" الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والتحديات العملياتية التي تواجه الوكالة. وأكد كوفيني أن بلاده تعد «داعما راسخا للأونروا في تقديمها للخدمات للاجئي فلسطين»، وأعلن عن تقديم تبرع إضافي بقيمة 2,5 مليون يورو هذا العام لدعم تقديم هذه الخدمات الرئيسة.