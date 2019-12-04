"كرامة الانسان لا تمس ... نعم لوقف العنف "

كتبت جميلة الجنازرة: تعد المرأة جزء أساسي في كيان المجتمع، فلا يخفى عن أحد دورها الفعال بالنهوض بالمجتمع وتطويره بشكل إيجابي من جهة، ومشاركتها في عملية التعليم وانشاء جيلاً ريادياً قوياً، يقود المجتمع إلى التطور والازدهار من جهة أخرى، بالإضافة الى دورها الرئيسي والكبير في صنع القرار، حيث أثبتت جدارتها بالوصول الى المناصب العالية في شتى جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى السياسية.

إلا أن المرأة لم تأخذ كامل حقوقها، فالمحاولات الحثيثة والجهود المبذولة لنشر الوعي والعمل على وقف العنف ضد المرأة، الا أنه مستمر حتى الان، ويتجلى هذا في مظاهر شتى كالضرب والإهانة والقتل!!

فهذه الزوجة وتلك الابنة وهناك الأخت التي تنال النصيب الأوفى من العنف وإن اختلف أشكاله، فالعنف ضد النساء لا يعد وليد العصر فهو موجود منذ الأزل، ولابد من الرجوع إلى أصل الداء وجذوره؛ ولذا يجب كسر حاجز الصمت وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي عند مشاهدة مظاهر العنف ضد المرأة. فالنزعة الإنسانية لدينا يجب أن تحركنا باتجاه نبذ ورفض كل ما هو مناف للأسس الأخلاقية والإنسانية، وعلينا أن لا نقول ذلك فقط بل أن نترجمه واقعا ًعلى الأرض، وتعريف النساء بحقوقهن وواجباتهن جيداً، والعمل على تكثيف الجهود لوقف العنف وبناء مستقبل أفضل.

الى متى ستبقى النساء ضحايا للعنف المجتمعي؟ ولماذا تستهدف في هذا العنف؟ ومن أعطى للمعنف هذه السلطة؟!