الذهب يتراجع مع تجدد شهية المخاطرة

رام الله - وطن: تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها الأولية الأربعاء مع تجدد شهية المخاطرة بعد تقرير يشير الى تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1473.72 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن كان سجل في وقت سابق من الجلسة 1484 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1480.20 دولارا للأوقية.

وقال متعاملون إن أحدث تطور على صعيد التجارة دفع الذهب للتراجع عن مكاسبه.

وقال تقرير لبلومبرج إن واشنطن وبكين تقتربان من الاتفاق على حجم الرسوم الجمركية التي سيجري إلغاؤها في المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة.

وجاء التقرير بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقا للتجارة ربما يتأجل الى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020 وهو ما أثار موجة مبيعات في أسواق الأسهم العالمية ودفع الذهب للصعود بأكثر من واحد في المئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 1.4 بالمئة إلى 896.60 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1868.85 دولارا للأوقية.

وأثناء الجلسة سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 1873.50 دولارا مواصلا الصعود لتاسع جلسة على التوالي.

وبلغت مكاسب المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، حوالي 48 بالمئة في 2019 بدعم من نقص مستمر في المعروض على الرغم من ضعف قطاع السيارات العالمي.

لكن محللين قالوا إن البلاديوم يتجه نحو تصحيح نزولي. وهبطت الفضة 2.0 بالمئة إلى 16.81 دولار للأوقية.