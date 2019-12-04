اكتشاف طريقة غير متوقعة لقتل الخلايا السرطانية

وطن: اكتشف علماء جامعة سيدني للتكنولوجيا، أن انعدام الوزن يمكن أن يدمر الخلايا السرطانية المأخوذة من الأورام العدوانية وصعبة العلاج.

ويفيد موقع Science Alert، بأن الباحثين اختبروا تأثير الجاذبية الصغرى على الخلايا السرطانية الموجودة في كبسولات داخل جهاز الطرد المركزي، واكتشفوا أنه في ظروف انعدام الوزن، يتوقف نمو الخلايا السرطانية المأخوذة من المبيض والثدي والأنف والرئة، من دون استخدام أي مستحضر طبي. ويمكن تفسير هذا الأمر بأن الخلايا المشوهة يجب أن تتعامل ميكانيكيا مع بعضها، ولكن ظهر أن هذا غير ممكن في ظروف الجاذبية الصغرى.

واستنادا إلى هذه النتائج، يخطط العلماء لإجراء تجربة تستمر سبعة أيام على متن المحطة الفضائية الدولية في وحدة فضائية مصممة خصيصا لهذه التجربة سيحملها صاروخ شركة سبيس إكس إلى المحطة الدولية. وبعد انتهاء التجارب يتم تجميد هذه الخلايا وتعاد إلى الأرض، لإجراء التحليل الجيني.

فإذا أكدت النتائج استنتاجات الباحثين، فسوف يصبح من الممكن ابتكار طرق جديدة لعلاج السرطان تحاكي فعالية الجاذبية الصغرى.