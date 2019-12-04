الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد أربعة قرارات تتعلق بفلسطين

رام الله - وطن: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، أربعة قرارات تتعلق بفلسطين.

وأوضحت مندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن الجمعية العامة أقرت القرار المعنون بـ"تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، بتصويت (147) دولة مع، و(7) ضد هي: (أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة)، وامتناع (13) دولة هي: (البرازيل، الكاميرون، فيجي، جواتيمالا، هندوراس، بالاو، بابواغينيا الجديدة، رواندا، ساماوا، جزر سليمان، جنوب السودان، تونغا، وفانواتو).

كما أقرت الجمعية العامة القرار المعنون "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين"، بتصويت (144) دولة مع، و(8) ضد هي: (استراليا، كندا، جواتيمالا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة)، وامتناع (14) دولة هي: (فيجي، غانا، الكميرون، هندوراس، المكسيك، بابوا غينيا الجديدة، رواندا، نيجيريا، ساموا، جزر سليمان، جنوب السودان، توغو، تونغا، فانواتو)

وأقرت الجمعية العامة القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، بتصويت (92) دولة مع، و(13) دولة ضد هي" (استراليا، البرازيل، كولومبيا، التشيك، كندا، غواتيمالا، هوندوراس، هنجاريا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، والولايات المتحدة)، وامتناع (61) دولة.

أما القرار الرابع الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو: القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"، بتصويت (87) دولة مع، و(23) ضد هي: (استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، كولومبيا، التشيك، كندا، الدنمارك، استونيا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، هوندوراس، هنجاريا، إسرائيل، ليتوانيا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، هولندا، سلوفاكيا، رومانيا، والولايات المتحدة)، و امتناع (54) دولة.

وأوضحت مندوبية دولة فلسطين أن الجمعية العامة ركزت في قراراتها على إدانة الإستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وتهديد إسرائيل في حال استمرارها في هذا العمل غير القانوني أن تقع تحت طائلة المساءلة؛ وهذه لغة تصعيدية تستعملها الجمعية العامة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جميعها صوتت لصالح قراري "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" و"البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين".

وأعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارات، مطالبا الدول التي تتعامل مع قراري الأمم المتحدة بازدواجية أن تحترم القرارات بشكل كامل لأن ذلك مطلوبا منها وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي يطلب من الجميع احترام إرادة المجتمع الدولي المعبر عنها بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد منصور أن هذه التصويتات الكبيرة على مجموعة أخرى من القرارات المتعلقة تؤكد الدعم الدولي الثابت والقوي لصالح حل المسألة الفلسطينية على قاعدة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.