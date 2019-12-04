قوات الاحتلال تعتقل التاجر مسعد ارقيبة أثناء سفره على معبر بيت حانون

وطن: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء التاجر مسعد سليمان سلمان ارقيبة (44 عامًا) من رفح جنوبي قطاع غزة أثناء سفره على معبر بيت حانون/ إيرز.

وأفاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة بأن سلطات الاحتلال أوقفت ارقيبة واستجوبته ثم اعتقلته، وفق ما أفاد به الارتباط الفلسطيني.

وأشار إلى ارتفاع عدد المواطنين من غزة المعتقلين عبر حاجز بيت حانون منذ مطلع العام الجاري إلى (12)، بينهم (9) تجار.