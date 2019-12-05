منخفض جوي .. وهطول للأمطار

رام الله- وطن: أفادت المصادر الجوية بأن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي، بحيث تهطل الأمطار في المناطق الشمالية وتكون غزيرة ورعدية أحياناً، ثم تنتشر تدريجياً خلال ساعات العصر والمساء لتهطل فوق معظم مناطق شمال ووسط البلاد، وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة بوجه عام، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح خصوصاً في الجبال مع فرصة لزخات محلية متفرقة، الرياح تكون شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية في ساعات الليل المتأخر مع طقس بارد جداً في ساعات فجر الجمعة في القمم الجبلية.

ويوم غد "الجمعة"، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح في مختلف المناطق مع استمرار الفرصة لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق على فترات متباعدة، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة في قمم الجبال وباردة بوجه عام في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم السبت القادم، تسود أجواء باردة جداً في ساعات الصباح خصوصاً في قمم الجبال وبعض المناطق السهلية وصحراء النقب ، ويكون الطقس مستقراً نهاراً وبارداً نسبياً بوجه عام، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية شرقية صباحاً ثم تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد ، تتأثر البلاد تدريجياً خلال ساعات النهار بمنخفض جوي ماطر وبارد نسبياً ، لذلك يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية ثم تمتد لباقي المناطق تدريجياً خلال ساعات المساء والليل ، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً ، والله تعالى أعلم



ويوم الاثنين القادم ، يكون الطقس بارداً وماطراً في معظم المناطق، وتهطل الامطار خلال النهار في شمال ووسط البلاد وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد أحياناً ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل واضح في الجبال وتستمر الأمطار المتفرقة بالهطول في مختلف المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً تتحول الى غربية ليلاً ، وتكون نشطة أحياناً خصوصاً في القمم الجبلية.