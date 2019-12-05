ليبرمان: خيارات تشكيل حكومة وحدة فشلت وسنذهب لانتخابات ثالثة

وطن: قال أفيغدور ليبرمان، الخميس، إن جميع الخيارات لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ضيقة قد فشلت وبالتالي سنذهب إلى انتخابات ثالثة، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويأتي ذلك بعد يومين كان يبدو فيهما أن ليبرمان قد ينضم الى حكومة يمين ضيقة، مؤكدًا أنّ "الموضوع انتهى، ولا ينوي الانضمام إلى حكومة ضيقة، لا في اليمين ولا في اليسار". وأضاف ليبرمان للصحيفة أن نتنياهو وغانتس اتخذا قرارا استراتيجيا بعدم تشكيل حكومة وحدة، وبالتالي فإن مسؤولية عدم تشكيل حكومة وحدة تقع على حزبي "الليكود" و"أزرق وأبيض".

وتصريحات ليبرمان هذه، تستبعد نهائيا، الاحتمالات التي تحدث عنها بعض أعضاء حزبه، الذين ألمحوا في اليومين الماضيين وكأنهم يضغطون عليه للانضمام الى حكومة يمين، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة العبرية، يبدو الآن أن تلك التصريحات كانت عبارة عن محاولة أخيرة من طرف ليبرمان من أجل الضغط على الحزبين الكبيرين، وخاصة على تحالف "أزرق أبيض" للانضمام الى حكومة وحدة يقودها نتنياهو.

وأكد ليبرمان أن "مزيج من حكومة ضيقة مع قرارات مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد، قد يخلق صدعًا كبيرا واستقطابا في أوساط الجمهور. هذه الحكومة الضيقة هي حكومة فاشلة بالكامل، انها حكومة احتكاك دائم".

وأشار ليبرمان إلى أن "نتنياهو وغانتس لعبا لعبة تبادل الاتهامات طيلة فترة محاولة تشكيل الحكومة. مع هذا حاولت الضغط عليهما من أجل تشكيل حكومة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل".