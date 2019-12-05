مستوطنون ينفذّون اعتداءات وقطع طرق شمال نابلس

وطن: نفّذ المستوطنون صباح الخميس، سلسلة اعتداءات وقطع للطرق شمالي غرب مدينة نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس بأن المستوطنين أغلقوا الطريق الرئيس بين نابلس وجنين بالإطارات المطاطية المشتعلة، قبالة مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة، وعرقلوا حركة المواطنين.

وأضاف أن المستوطنين أدخلوا "كرفانا" إلى موقع المستوطنة المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي غرب نابلس.

وتصدى المواطنون للمستوطنين، وحضرت قوات الاحتلال التي شرعت بإطلاق قنابل الغاز لتفريق المواطنين.