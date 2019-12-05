100 مستوطن يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، وسط قيود مفروضة على دخول الفلسطينيين.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 100 مستوطنًا بينهم 23 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في باحاته، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة.