سلطة النقد تنفي وجود مشكلة تتعلق بتحويل الشيكل للعملات الاجنبية

وطن: نفت سلطة النقد اليوم الخميس وجود اي مشكلة في تحويل عملة الشيكل للعملات الاجنبية.

وتعقيباً على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام، بخصوص وجود مشكلة تتعلق بتحويل الشيكل، اكدت سلطة النقد أنه لا توجد أي مشكلة مصرفية في هذا الجانب، ولا وجود أساساً لمشكلة اسمها تحويل الشيكل للعملات الأجنبية.

وقالت سلطة النقد، إن مشاكل أزمة فائض الشيكل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ عدة سنوات بمعالجتها بنجاح، وأن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.