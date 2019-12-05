فيديو | أول ظهور للأسير سامر عربيد منذ اعتقاله في سجون الاحتلال

وطن: ظهر الأسير سامر العربيد، اليوم الخميس، ولأول مرة منذ اعتقاله، في مقطع فيديو للأسير أثناء جلسة محكمة.

وبدا واضحاً التراجع الكبير في صحة الأسير سامر العربيد الذي ظهر في مقطع الفيديو بملابس "الشاباص" جراء التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي الذي مورس بحقه من قبل مصلحة السجون الصهيونية وبشكل متعمّد.

يذكر أن سامر تعرض قبل فترة لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى هداسا، نتيجة لإطلاق الغاز من قبل أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة. وسامر ما زال يعاني من مشكلة جدية في الرئتين نتيجة لما تعرض له من تعذيب وكسر لحوالي 11 ضلع في قفصه الصدري، بالإضافة الى أنه يعاني من مشاكل في الكلى.

واعتقلت قوات الاحتلال سامر عربيد في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة التي قامت باعتقاله، كما نُقل الى مركز تحقيق "المسكوبية" الذي استمرت قوات الاحتلال فيه بالتحقيق معه وتعذيبه لينقل بعد يومين في 27 سبتمبر/أيلول، الى المستشفى في وضع خطير جدًا.