المستشار براك يستقبل ممثل جمهورية سلوفينيا ويطلعه على آلية مكافحة الفساد في فلسطين

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك،الخميس، ممثل جمهورية سلوفينيا في فلسطين فويكو كوزما، وأطلعه على واقع مكافحة الفساد في فلسطين.

واستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل الهيئة، واختصاصاتها، موضحا بانها تعمل على ثلاثة محاور مختلفة وهي إنفاذ القانون، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، بالإضافة للدور الوقائي والتوعوي والتربوي.

وأكد على أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بمكافحة الفساد محليا وإقليميا ودوليا، لتبادل الخبرات فيما بينها، خاصة وأن جريمة الفساد هي جريمة عابرة للقارات وبحاجة ماسة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء عليها.

وأشار إلى أن الهيئة أنهت الاستعدادات والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمرها الدولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، والذي سوف يعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد (9-11/12/2019)، حيث يعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في فلسطين.

بدوره أكد ممثل جمهورية سلوفينيا في فلسطين بأن هيئة مكافحة الفساد في سلوفينيا تتشابه بآلية عملها مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مشيرا إلى أن الهيئتين تتشابهان بالتخصصات والواجبات المناطة بكل منهما.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية حيث أكد على حضوره للمؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة.

وبحث الطرفان إمكانية توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ونظيرتها السلوفينية.