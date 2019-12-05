اعتقال شاب واصابة عشرات الطالبات بالاختناق في بلدة عناتا شرق القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، شابا وأصابت عشرات الطالبات بالاختناق، إثر اقتحام بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، وإطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع في محيط المدارس.

وأفادت مديرة مدرسة بنات عناتا الثانوية نجوى الرفاعي، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أمام مدرسة بنات عناتا الثانوية وعلى إثرها أطلقت قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في محيط المدرسة ما أدى لإصابة عشرات الطالبات بالاختناق واعاقة خروجهن بعد انتهاء الدوام الدراسي.

كما اعتقل جنود الاحتلال شابا "لم تعرف هويته بعد" بعد مطارته عند دوار المدارس وسط البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا فجرا وتمركزت في ضاحية السلام من البلدة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان هناك.