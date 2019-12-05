شفاعمرو: العثور على جثة الطالب عادل خطيب مدفونة قرب مدرسة ابتدائية

وطن: عُثر مساء اليوم، على جثة في منطقة وعرية في حي عين عافية مدفونة قرب المدرسة الابتدائية "هـ"، في مدينة شفاعمرو، وتبيّن أنها تعود للطالب عادل خطيب (17 عاما)، المختفي منذ الأمس.

وفقدت آثار الفتى خطيب منذ يوم أمس، الأربعاء، حيث شوهد في تمام الساعة السادسة مساء في المدينة، قبل أن يتعرض للاختطاف من قبل مجهولين .

يأتي ذلك فيما تجتاح الجريمة المنظمة المجتمع الفلسطيني في الداخل، حيث شهدت البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل، مؤخرًا، حركة احتجاج واسعة ضد العنف وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وبمقتل خطيب يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل إلى 88 قتيلا بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا فلسطينيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.