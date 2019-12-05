هازارد يتغيّب عن الكلاسيكو

وطن: يعاني النجم البلجيكي، أدين هازار، من "كسر غير مكتمل" على مستوى كاحله الأيمن وسيغيب على الأرجح عن الكلاسيكو المنتظر ضد برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه ريال مدريد اليوم الخميس.

وأوضح النادي الملكي في بيان " أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا هازارد، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، ضمن إطار متابعة تطور إصابته بكدمة في منطقة الكاحل في قدمه اليمنى، انه يعاني من كسر خارجي غير مكتمل في المنطقة ذاتها. سيتم تقييم تطور حالته".

وتُقدّر مدة غياب هازار عن الملاعب بين أربعة وستة أسابيع. وظهر نجم تشلسي الإنجليزي السابق على عكازين مطلع الأسبوع خلال حفل غداء للنادي.

وتعرض هازار لإصابته ضد باريس سان جرمان الفرنسي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال استبعد في بادئ الأمر إمكانية تعرض لاعبه لكسر.

وحصلت الإصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه، توما مونييه، وخضع للعلاج خارج الملعب من دون أن يتمكن من إكمال المباراة.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

كما يحوم الشك حول مشاركة الظهير البرازيلي مارسيلو في الكلاسيكو بعد إعلان ريال معاناته من "تمزق عضلي في ربلة ساقه اليسرى" من دون تحديد مدة غيابه.