النرويج: المنهاج الفلسطيني مدمر لعملية السلام ويحوي مضامين "تحريضية" على العنف

وطن: ادعى البرلمان النرويجي، اليوم الخميس، أن المنهاج الفلسطيني يتضمن مضامين "تحريضية" على العنف والكراهية، مطالبا في الوقت ذاته بوقف تحويل الأموال إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وبحسب بيان البرلمان النرويجي في أوسلو، فإن برنامج التعليم الفلسطيني، مدمر لعملية السلام، موعزا في الوقت ذاته للحكومة النرويجية بتجميد أموال المساعدة أو بتقليصها.

وزعمت قناة "مكان" الإسرائيلية، أن النرويج ستتوقف عن تحويل الأموال إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إذا لم يتم تعديل وشطب المواد التحريضية من الكتب الدراسية الجديدة، مدعيا أن الكتب تحتوي على مضامين تحث على العنف.

وتعهدت النرويج بالتبرع بمبلغ 220 مليون كرونا نرويجية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية حتى العام 2022، ستخصص أغلبها لإصدار كتب تعليمية جديدة.

وفي أكتوبر 2017 الماضي، قررت الحكومة البلجيكية وقف دعم التعليم الفلسطيني بعد اطلاق اسم "دلال المغربي" على إحدى مدارس الضفة الغربية.