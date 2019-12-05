نبأ سعيد ينتظر برشلونة في "الكلاسيكو"

وطن: كشف تقرير صحفي إسباني مساء الخميس، عن نبأ سعيد ينتظر فريق برشلونة في مباراة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد، والمقرر لها يوم 18 ديسمبر الجاري في "الليجا".

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن تعافي الظهير الأيسر جوردي ألبا من الإصابة يسير بشكل مبشر للغاية.

وأشارت إلى أن اللاعب من المنتظر أن يعود للمشاركة في عدد من الدقائق أمام ريال سوسييداد بـ "الليجا"، كي يكون جاهزًا بشكل كامل "للكلاسيكو".

وأوضحت أن جونيور فيربو لم يعط الأمان للمدرب إرنستو فالفيردي على الجهة اليسرى، ولذلك يأمل الأخير في استعادة خدمات ألبا سريعًا.

وفيما يتعلق بإصابة الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو فإن احتمالية مشاركته في "الكلاسيكو" صعبة، لأن موعد عودته يأتي قبل المباراة بـ 3 أيام فقط، بعد قضاء 5 أسابيع من التعافي.