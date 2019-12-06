الأردن يتسلم جثمان الشهيد سامي أبو دياك من الاحتلال

وطن: قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فجر اليوم الجمعة، إن جثمان الأسير سامي أبو دياك الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ،وصل إلى الاردن عبر جسر الملك حسين.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان صحافي أن الأردن تسلم الجثمان بعد "متابعة حثيثة مع سلطات الاحتلال لدفنه في الأردن بناء على طلب عائلته.

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأسبوع الماضي، خلال جلسة للبرلمان أن وزارته تعمل من أجل نقل جثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك إلى الأردن، مشيرا إلى أن الأردن طلب من إسرائيل بشكل رسمي تسليم جثمان الشهيد أبو دياك لها.

واستشهد الأسير سامي أبو دياك (36 عاماً)، يوم 26 نوفمبر تشرين ثاني الماضي، في مستشفى سجن الرملة التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن خضع أبو دياك في عام 2015 لعملية استئصال أجزاء من أمعائه نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب "هيئة شؤون الأسرى"، التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

وسامي أبو دياك هو ابن بلدة سيلة الظهر الفلسطينيّة في محافظة جنين، وُلد في السادس والعشرين من إبريل/ نيسان 1983، وقد اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيليّ في السابع عشر من يوليو/ تمّوز 2002 وحُكَم عليه بالسجن المؤبّد ثلاث مرّات بالإضافة إلى ثلاثين عاماً، قضى منها سبعة عشر في الاعتقال.

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