الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي آخر من بيت لحم

بيت لحم- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مالك نايف زبون (27 عاما)، وصدام عقل دار الحاج (29 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضاف المصدر: إن القوة ذاتها وفي المخيم نفسه، سلمت الشاب إبراهيم ياسين أبو سرور، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأكد ذات المصدر أنه بناء على معلومات من المواطن معتصم أيوب جبر، فإن جنود الاحتلال أثناء دهم أحد المنازل وتفتيشه في مدينة بيت جالا، سرقوا مبلغا من المال ومصاغا.