محمد" ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 بالولايات المتحدة

وطن: كشفت شركة أبحاث أمريكية عن أن اسم محمد جاء ضمن أكثر 10 أسماء أطلقت على الأطفال حديثي الولادة بالولايات المتحدة خلال العام 2019.

شركة الأبحاث الأمريكية "بيبي سنتر" نشرت الخميس، تقريرها للعام 2019 الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام.

وأوضح التقرير أن العائلات المسيحية وغيرها من المنتمية لأديان أخرى غير الإسلام لديهم خيارت كثير في مسألة تسمية أطفالها، مشيرًا إلى أن "المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة فمستمرون في إطلاق اسم نبيهم محمد على أطفالهم".

والأسماء العشر الأكثر استخدامًا في تسمية المواليد عام 2019 بالولايات المتحدة هي بالترتيب، ليام، وجاكسون، ونوح، وأيدن، غرايسون، وكادين، لوكاس، إيليا ، وأوليفر، ومحمد.