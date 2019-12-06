فيديو| الاحتلال يعتقل طاقم برنامج تلفزيون فلسطين بالقدس ويصادر معدات تصوير ويمنع بث برنامج صباحي

القدس- وطن: اعتقلت مخابرات الاحتلال في القدس، الجمعة، صحفيتين ومصوّرين في تلفزيون فلسطين، ومنعت بث برنامج "صباح الخير يا قدس"، وصادرت معدات تصوير.

وذكرت مراسلة تلفزيون فلسطين بالقدس أسيل عيد لوطن، بأن مخابرات الاحتلال داهمت مكان تصوير البرنامج في حي الزيتون، واعتقلت المذيعة دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه، واقتادتهما للتحقيق في مركز المسكوبية.

وأشارت أن الاحتلال داهم مكان التصوير الثاني للبرنامج، واعتقل الصحفية كريستين ريناوي، والمصور علي ياسين ومنعتهما من إكمال عملهما.

وبينت عيد أن تلك القوات صادرت معدات تصوير لطاقم البرنامج، وبطاريات خاصة بكاميرات التصوير.