عريقات: طريق السلام تبدأ بإنهاء الاحتلال ودولة فلسطين على حدود 1967 تعيش بأمن إلى جانب "إسرائيل"

وطن: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الصراع سياسي يتعلق بالاحتلال والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والمتمثلة بالاستيطان وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض والعقوبات الجماعية.

جاء ذلك لدى لقاء عريقات مجموعة من القيادات الدينية المسيحية العليا من الولايات الشرقية الجنوبية الأمريكية، شملت ولايات: فلوريدا، وألاباما، وفرجينيا، وجورجيا، وتينسي، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وكنتاكي، وماساسوستيش .

وأوضح عريقات في بيان أصدره، الجمعة، أنه تم خلال اللقاء نقاش مختلف القضايا ذات العلاقة باستمرار الاحتلال الاسرائيلي وأثره على أمن واستقرار المنطقة.

وحدد عريقات طريق السلام؛ بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة ،وعلى رأسها قضية اللاجئين والاسرى استنادًا للقانون الدولي والشرعية الدولية .

كما اكد للقيادات المسيحية الأمريكية، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة .