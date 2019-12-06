الخارجية: إخفاء المعرض الفلسطيني من قاعات مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية إخفاء لصوت الضحايا

وطن: كشفت وزارة الخارجية والمغتربين، الجمعة، أن وفد دولة فلسطين قد تفاجأ من اختفاء لوحات المعرض الفني لرسومات الكاريكاتير الذي استضافته دولة فلسطين ومنظمة "الحق" بهدف نقل معاناة أبناء شعبنا وايصال أصوات الضحايا، بمناسبة الدورة الثامنة عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الخارجية الى أنه تمت إزالة اللوحات بشكل خبيث، وإخفاؤها دون اذن مسبق او تصريح من احد من أروقة قاعة اجتماعات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، من قاعات المنتدى العالمي، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الأربعاء.

ودانت الخارجية بأشد العبارات هذا العمل المشين، المتمثل في إخفاء المعرض، واعتبرته محاولة يائسة لإسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين، والتي انعكست، وصدحت بقوة من خلال المشاركات في المؤتمر وامام جميع الدول الأعضاء والمشاركين، ومن خلال هذا المعرض الذي يصور فيه الفنان الفلسطيني والعالمي محمد السباعنة، تأثير السياسات والممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، وما يعانيه أبناء شعبنا، واطفاله ومعتقليه، وضحاياه، وانعكاس ذلك على كافة مجالات الحياة، والوضع في فلسطين.

وأكدت الوزارة ان دولة فلسطين قد أبلغت رسميا الجهات المعنية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لمتابعه هذا الفعل الذي يرقى لانتهاك الحق في حرية التعبير، حيث اكدت المحكمة انها تجري حاليًا تحقيقًا رسميا في هذا الحادث الخطير والمشين.

وقالت الخارجية إنها تتوقع فتح تحقيق شامل وشفاف للوقوف على مجريات ما حدث، واتخاذ إجراءات صارمة فور انتهاء التحقيق، ومعرفة مسبباته، ومن يقف خلفها.