وزير جيش الاحتلال: سنهدم أي بناء غير مرخص في مناطق "ج" حتى لو كان بتمويل أوروبي

وطن: تعهد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بشن حملة هدم غير مسبوقة على المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة C بالضفة الغربية المحتلة تحت ذريعة عدم الترخيص.

جاء ذلك في لقاء عقده مع سفراء الاتحاد الأوروبي، حيث أبلغهم بوجود نية بهدم جميع المباني "الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة حتى لو كانت بتمويل أوروبي".

ودعا "بينيت" السفراء إلى توجيه أموالهم نحو المعونات الإنسانية بدلاً من المساهمة في بناء غير مرخص.

في حين يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات نسبت لقائد المنطقة الوسطى في الجيش، والتي قال فيها بأن جيشه بلور خطة لشن حملة غير مسبوقة على المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة C حسب اتفاقية أوسلو والتي تشكل مساحتها 61% من مساحة الضفة الغربية.

وبحسب تقرير أممي، فإن 800 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة هجروا نتيجة لعمليات الهدم حتى هذا الوقت من العام الجاري، وهو ضعف عدد من هُجروا تقريبًا خلال الفترة نفسها من العام 2018.