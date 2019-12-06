إصابة مواطنين برصاص الاحتلال وحالات اختناق شرق غزة

وطن: أصيب عصر الجمعة مواطنان بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وفتح جنود الاحتلال المتمركزون داخل مواقعهم العسكرية نيران أسلحتهم صوب عشرات الشبان والفتية الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمسة التي تجري عندها فعاليات المسيرات ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف فعاليات المسيرة على حدود القطاع بعد توقف لثلاثة أسابيع.

ودعت في بيان مقتضب لها جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في جمعة "المسيرة مستمرة".

كما طالبت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات بتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أية محاولات لاستهداف المسيرة.