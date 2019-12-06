تدريبات اسرائيلية في قبرص تحاكي القتال جنوب لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال أن قوات خاصة وطائرات مقاتلة تدربت هذا الأسبوع في قبرص في إطار تمرين مشترك مع القوات المحلية، يركز على القتال في منطقة جبلية تحاكي جنوبي لبنان.

وقال ناطق باسم اجيش الاحتلال إن تمرين لواء الكوماندوز وسلاح الجو في قبرص "صراع العروش"، تم بمشاركة جنود الوحدات الخاصة "أغوز" و"مغلان" و"دوفدفان" بالإضافة إلى أسراب من المروحيات الحربية وطائرات النقل والطائرات المسيرة والحربية.

وأشار إلى أنه "جرى خلال التمرين تدريب القوات الخاصة وسلاح الجو على التعامل مع التهديدات في منطقة جغرافية جديدة وغير معروفة بما يحاكي سيناريوهات الجبهة الشمالية".

وأضاف أنه "تم التدرب على اقتحام المناطق خلال ساعات الليل وبالأخص في مناطق جبلية ووعرة ومهاجمة المواقع بالإضافة إلى نقل قوات برية جوا ومساندة القوات البرية وتزويد القوات بالعتاد جوا".

ووفقا لموقع "هيئة البث الإسرائيلي"، فقد تدربت القوات أيضا، على تزويد المروحيات بالوقود وإنقاذ طيارين أخلوا طائراتهم، ونقل الجرحى إلى المستشفيات الخلفية أثناء مواجهة مروحيات وقوات قتالية .