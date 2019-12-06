3200 طالب/ة يتوجهون غداً لامتحان الثانوية العامة في دورته الاستكمالية

وطن: يتوجه صباح غدٍ السبت حوالي 3200 طالب/ة، في كافة محافظات الوطن وخارجه؛ لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية)، وذلك للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أن هذه الدورة تعطي فرصة أخرى لهؤلاء الطلبة غير المستكملين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني، وللطلبة من ذوي الحالات الخاصة الذين لديهم الأعذار الكافية، وكذلك الأسرى المفرج عنهم من معتقلات الاحتلال؛ بغية استكمال الحصول على شهادة الثانوية العامة بما لا يزيد عن مبحثين.

يُشار إلى أن يومي الأحد والإثنين سيشهدان عقد الامتحانات العملية.