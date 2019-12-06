جيش الاحتلال يزعم كشفه نفقا لحزب الله

وطن: كشف جيش الاحتلال عن أنفاق حزب الله الجديدة التي شيدها على الحدود اللبنانية ، مضيفا أن الحزب عزز وجوده على طول المنطقة الحدودية بعد عام من اكتشاف شبكة من أنفاقه.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" كشف العقيد روي ليفي، قائد لواء الحدود الشمالية في جيش الاحتلال، عن نفق عمقه 18 مترًا وطوله كيلومترًا واحدًا تقريبًا.

وأشار ليفي إلى أن نفقا يوجد بداخله كهرباء وغرف وماء، مشيرا إلى أن عمق النفق تحت الأرض يعادل طول مبنى مكون من 20 طابقا.

روسيا اليوم