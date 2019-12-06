أسرى "عسقلان" يعلقون إضرابهم عن الطعام

رام الله - وطن: علق أسرى معتقل "عسقلان" وعددهم (33) أسيراً إضرابهم عن الطعام والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، مقابل وعود بنقلهم إلى قسم آخر تتوفر فيه ظروف حياتية جيدة، وستكون خطواتهم النضالية مرهونة بتنفيذ إدارة المعتقلات لوعودها التي أعلنتها.

وقال نادي الأسير إن أسرى معتقل "عسقلان" شرعوا بالإضراب، رفضاً لعمليات القمع التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر، واحتجاجاً على ما ألحقته قوات القمع من دمار وخراب في مقتنياتهم.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نفذت عملية قمع بحق أسرى "عسقلان" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونقلت الأسرى إلى معتقل "نفحة" عدا مجموعة من الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث أبقتهم في "المعبار" في ظروف قاسية ومأساوية.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أعادت إدارة معتقلات الاحتلال الأسرى المنقولين إلى معتقل "عسقلان"، ليجدوا كافة مقتنياتهم مدمرة، كما ووجدوا مصحف عليه آثار أقدام، الأمر الذي دفع الأسرى إلى رفض استلام أي من مقتنياتهم المدمرة، ووجهوا رسالة احتجاج إلى مدير المعتقل.

يُشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال انتهجت منذ مطلع العام الجاري، مستوى عالٍ من العنف عبر عمليات قمع منظمة للأسرى، وعلى إثرها أُصيب العشرات من الأسرى، تحديداً في معتقلي "النقب"، و"عوفر".