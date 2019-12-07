صحف عبرية : توجه ايجابي نحو تهدئة في غزة

وطن: كشف رئيس أركان جيش الاحتلال "أفيف كوخافي" النقاب عن وجود توجه إيجابي نحو التوصل لاتفاق تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تحدث "كوخافي" مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة حول الوضع القائم، فيما أعجب رؤساء المجالس بتصريحات كوخافي بأن ]دولة الاحتلال في اتجاه إيجابي بشأن مسألة التسوية مع حركة حماس.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ألمح إلى إمكانية عقد اتفاق تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة في المرحلة المقبلة.

من جهة اخرى،قا قائد المنطقة الشمالية في فرقة "غزة العسكرية" في جيش الإحتلال "يسرائيل شطريت"، إن تدمير قطاع غزة ليس حلاً لمشكلة القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شطريت قوله، "تدمير قطاع غزة ليس الحل، إذا دخلنا في عملية التحسين الاقتصادي، أعتقد أننا سنرى شيئًا آخر هنا".