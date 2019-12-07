دفنها والدها حيّة.. كشف تفاصيل مقتل فتاة بغزة

وطن: كشفت الشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تفاصيل قتل مواطنة وإخفاء جثتها في بلدة بيت لاهيا.

ووقعت الحادثة في الـ17 من أيلول الماضي، حين اختفت المواطنة (ا.ن) والتي تبلغ من العمر (31 عامًا)، وكانت هناك الكثير من الأسئلة تدار حولها بشأن لغز اختفائها، وكانت عائلتها تدعي أنها سافرت برفقة والدتها للعلاج.

وأوضحت الشرطة في تفاصيل الحادثة، أن الشك بدأ يراود شقيقتها الصغيرة ذات الـ 13 عامًا بأن رواية سفر أختها غير صحيحة ومختلقة وتحدثت للمرشدة النفسية التي تعمل بمدرستها بأنها تعيش أزمة نفسية طاحنة بسبب عدم تصديقها للقصة التي يتحدثون بها بخصوص تغيب أختها عن البيت الذي تجاوز الشهر.

وأشارت إلى أن المرشدة النفسية تواصلت مع المرشدة التابعة لشبكة حماية الطفولة وأبلغتهم بالمعلومات التي تحدثت بها الطالبة، وبدورها رفعت الموضوع للشرطة لمتابعة القضية.

وقالت مديرة الأسرة والطفولة في العلاقات العامة بشرطة غزة مريم الناعوق إنها تلقت معلومات من شبكة حماية الطفولة حول اختفاء غامض للمواطنة المذكورة وأخذت الموضوع على محمل الجد وتواصلت مع مدير مركز شرطة بيت لاهيا فراس عليان لإبلاغه بما وصلها بهدف عمل الإجراءات المناسبة في تلك القضية.

فيما أوضح عليان أن الشرطة تعاملت مع البلاغ بشكل جدي مبينا أنه من خلال التحقيقات الأولية، أفاد الأهل أن المواطنة سافرت برفقة والدتها إلى الأردن في رحلة علاج وبدورهم قاموا بالتواصل مع وزارة الداخلية "الشق المدني" للاستفسار عن مغادرتها لغزة، وتبين أنها لم تمتلك جواز سفر ولا يوجد لها أي اسم في كشوفات المسافرين، الأمر الذي يدحض رواية الأهل.

وبين أنه تم التواصل مع وزارة الصحة للبحث في سجلات المرضى عن المواطنة لكن تبين أنها لم تصل إلى أي مستشفى في الفترة التي اختفت بها، إضافة إلى أنه تم التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بالشرطة للبحث في سجلات المتغيبين لكن دون جدوى.

وقال عليان "تم استدعاء والد المفقودة (52 عاما) الذي أنكر بشكل كامل خلال التحقيق معه أن يكون على علم بمكان ابنته، لكن جلست معه شخصيا واستدرجته وواجهته بالأدلة فاعترف بقتلها عن طريق دفنها وهي على قيد الحياة".

وأشار إلى أن والدها قام بحفر حفرة بعمق متر ونصف داخل قن دجاج في نفس البيت، ثم وضعها داخل الحفرة الساعة 3.30 فجرًا في ذات اليوم الذي اختفت فيه، ودفنها داخل التراب مع اخفاء كامل لمعالم الجريمة.

وأشار عليان إلى أنه على الفور تم ابلاغ مدير شرطة محافظة الشمال والنيابة واستدعاء المباحث والأدلة الجنائية وقوات التدخل وحفظ النظام، إضافة إلى الشرطة النسائية والذهاب إلى مكان دفن الجثة وتم استخراجها من المكان وهي متحللة بشكل شبه كامل الأمر الذي اخفى معالم الجثة.

ولفت إلى أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة ولتحديد سبب الوفاة ولإتمام إجراءات التحقيق.