أردوغان: كل مكان في فرنسا يحترق وينهار

وطن: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن "الوضع في فرنسا واضح للعيان، فكل مكان فيها يحترق وينهار"، في تعليقه على الاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع حزبي فرعي لحزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول.

وأضاف: "الوضع في فرنسا واضح للعيان، فكل مكان فيها يحترق وينهار. لماذا؟ لأن الظلم لن يدوم".

والخميس، شارك نحو 500 ألف فرنسي في إضراب مفتوح دعت إليه النقابات العمالية رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أرادوا السير نحو ميدان "ناشيونال".

وتعطلت حركة المواصلات في باريس، إثر توقف حركة مترو الأنفاق والقطارات الداخلية، على خلفية الإضراب.