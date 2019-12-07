إيران وأمريكا تتبادلان الإفراج عن عالِمين

وطن: أفرجت ايران عن العالم الأمريكي من اصل صيني، شي يو وانغ، وبالمقابل اخلت الولايات المتحدة سبيل العالم الإيراني مسعود سليماني.

واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الافراج عن هذا المواطن الأمريكي.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة نشرها على "تويتر"، ان الاثنين سيعودان قريبا إلى عائلتيهما.

ووجه ظريف الشكر لحكومة سويسرا، التي تمثل سفارتها في إيران مصالح الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت شي يو وانغ عام 2016 للاشتباه فيه بالقيام بأنشطة تجسسية على أراضيها، وحكمت عليه السجن الفعلي لمدة عشر سنوات، بينما احتجزت الولايات العالم البيولوجي، مسعود سليماني، عام 2018 بتهمة محاولة نقل مواد كيميائية خرقا للعقوبات المفروضة على ايران.