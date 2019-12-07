تفاصيل جديدة عن فشل دولة الاحتلال باغتيال القائد العسكري الفلسطيني علي حسن سلامة

وطن: كشف تحقيق إسرائيلي للمرة الأولى "تفاصيل جديدة عن فشل عملية اغتيال القائد العسكري والمناضل الفلسطيني علي حسن سلامة في 1973، والتي وقعت قبل شهرين ونصف من اندلاع حرب أكتوبر مع مصر وسوريا، وتحديدا في الساعة العاشرة من مساء 21 تموز/ يوليو 1973، حين أطلق اثنان من عملاء جهاز الموساد النار ضد أحمد بوشيكي، النادل من أصول مغربية يعمل في أحد شوارع مدينة ليلهامر النرويجية باعتقاد أنه سلامة".

وأضاف أوري ميليشتاين الخبير العسكري الإسرائيلي في تحقيقه المطول بصحيفة "معاريف"، أن "سلامة هو المطلوب الأخطر للمخابرات الإسرائيلية في حينه، وضابط العمليات في منظمة أيلول الأسود، وأسس القوة 17، وخطط لعملية قتل الرياضيين الإسرائيليين في مدينة ميونيخ الألمانية، حينها أصدرت رئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مائير تعليماتها للموساد بقتل المتورطين في هذه العملية".

وأشار إلى أن "بعضه تم اغتياله، حتى جاء الدور على سلامة، لكن بعد مرور بعض الوقت تبين أن هذه العملية الحذرة تحولت إلى إخفاق تاريخي خطير للموساد، ليس فقط لأن عملاءه أخطأوا بقتل الشخص المستهدف الذي مشى بجانب زوجته الحامل في شهرها الأخير، ولكن لأن 6 من بين 16 عميلا شاركوا في هذه العملية الفاشلة اعتقلتهم الشرطة النرويجية، وقدمتهم للمحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية دولية واسعة".

وأكد التحقيق أن "نوعام تافير الخبير الإسرائيلي في الشئون الأمنية أصدر للتو كتابا جديدا عن هذه العملية الفاشلة بعنوان (ليلهامر.. كتاب مفتوح)، وكشف أن أحد عملاء الموساد في العاصمة اللبنانية بيروت أبلغ مشغليه في ظهر اليوم ذاته الذي حصل فيه الاغتيال أنه رأى سلامة يتجول هناك، في حين كان عملاء الموساد يلاحقونه في النرويج".

وأوضح أن "هذه المعلومة الحساسة الخطيرة وصلت مايك هراري قائد وحدة العمليات الخاصة للموساد المعروفة باسم (قيسارية)، الساعة الثالثة فجرا، مع العلم أن هذه الوحدة مسؤولة عن فرقة الاغتيالات المسماة (كيدون)، وكان في طريقه من مدينة ليلهامر إلى العاصمة أوسلو، ووصلت المعلومة عن طريق وحدة 848 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، المسماة اليوم 8200".

ولفت إلى أن "هذه المعلومة وصلت بعد وقت قصير من تلقي الجهاز معلومات تفيد باغتيال سلامة، وكانت هذه صفعة مدوية في وجه الموساد ورئيسه آنذاك تسافي زامير، وحاول الموساد إخفاء هذه المعلومات عشرات السنين".

وتابع: "لكن هذه المعلومات الدراماتيكية تكشف اليوم للمرة الأولى، بجانب إخفاقات أخرى أحاطت بالعملية، وتطرح أسئلة صعبة حول تأثيرات هذا الإخفاق وتبعاته على الفشل المدوي لحرب أكتوبر ذاتها، وتسلط الضوء على الإشكاليات الكبرى التي تحيط بعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية".

وأضاف أن "الرواية التي أخرجها الموساد في حينه اقتصرت على خطأ القوة المنفذة في تشخيص سلامة، ولم يأتوا على ذكر قصة المعلومة التي وصلتهم من بيروت، ولذلك فإن الخطأ الحقيقي في عملية الاغتيال الفاشلة لم تكن خطأ في التشخيص فقط، وإنما عدم إيصال المعلومة في وقتها الصحيح، حيث وصلت قيادة الموساد قبل تنفيذ الاغتيال بـ40 دقيقة".

وختم بالقول إن "هناك إخفاقا أمنيا آخر يتعلق بتلقي الموساد معلومة خاطئة ممن زرعها عميلة له، واخترقت الدائرة الضيقة لسلامة، وقد أبلغت الجهاز بأنه سافر من جنيف إلى أوسلو، ومن هنا بدأ التخطيط لاغتياله بناء على هذه المعلومة التي استندت لعبارة أنني سمعت أنه سيسافر، وكلمة (سمعت) لا يجب أن يكون معمولا بها في عالم الاستخبارات".

وولد علي حسن سلامة عام 1940، في قرية قولة قضاء اللد لعائلة شديدة الثراء، واغتالته "إسرائيل" في لبنان في 22 يناير 1979.

وهو ابن الشهيد حسن سلامة أحد قادة جيش الجهاد المقدس في حرب 1948 . في العام 1965 تولى منصب مدير دائرة التنظيم الشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الكويت وترأس اتحاد طلبة فلسطين هنالك، وفي يوليو 1968 عمل في قيادة جهاز الرصد الثوري لحركة فتح وهو اسم فرع المخابرات التابع للحركة في الأردن.

و في عام 1970 تولى قيادة العمليات الخاصة ضد المخابرات الإسرائيلية في العالم من لبنان، ويرتبط اسمه بالعديد من العمليات النوعية مثل إرسال الطرود الناسفة من أمستردام إلى العديد من عملاء الموساد في أوروبا، ومن الذين قتلوا بالطرود ضابط الموساد في لندن أمير شيشوري.



(عربي 21)