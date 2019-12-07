فتح: الاثنين المقبل إضراب شامل في الخليل للتصدي للهجمة الاستيطانية

وطن: أعلنت حركة فتح في محافظة الخليل، أن يوم الاثنين القادم، سيكون اضرابا شاملا في المحافظة، للتصدي للهجمة الاستيطانية، التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.

وقالت فتح في بيان صحفي اليوم السبت، إن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على الأراضي في شمال المحافظة وجنوبها، وفي مسافر يطا، واغتيال الشهداء عمر البدوي من مخيم العروب، وبدوي المسالمة من دورا، ومحمد نواجعة من يطا، وعمليات المداهمة والاستيلاء المستمرة في كافة مناطق المحافظة، تدلل على أن هناك قرارا سياسيا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، استكمالاً لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.

وأكدت الحركة أنها ستعمل بكل جهد ممكن لوقف الاجراءات الاحتلالية التهويدية في الخليل، وباقي أراضي دولة فلسطين، وفاءً لدماء الشهداء ونضالات شعبنا، وحقه في تقرير المصير فوق أرضه التاريخية.

وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اعطى الضوء الأخضر، الاسبوع الماضي لبناء حي استيطاني في سوق الخضار القديم "الحسبة" بمدينة الخليل.