القسام: صبرنا لن يطول على اعتداءات الاحتلال في الأقصى

وطن: أكّد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء اليوم السبت أنّ صبر القسام لن يطول على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واستفزازاته وممارساته الخطيرة ضد المصلين ورواد المسجد الأقصى المبارك.

وقال "أبو عبيدة"، في تغريدة عبر حسابه بتطبيق "تيلجرام"، "إن ما حدث مؤخرًا ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتٍ واستفزازات وممارسات خطيرة ضد المصلين ورواد المسجد؛ لهي مقدمة وسبب لانفجار قادم في وجه الاحتلال، وصبٌّ للزيت على النار".

وأضاف "يتحمّل العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن استمرارها، وإنّ صبرنا عليها لن يكون طويلاً".

وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضييقًا مشدّدًا على المصلين في المسجد الأقصى، وتقوم بشكل دوري باعتقال وإبعاد المرابطين والمرابطات، فيما توفّر الحماية للمستوطنين والمتطرفين لاقتحام ساحات الأقصى المبارك وتدنيسه.

واعتقلت قوات الاحتلال قبل يومين سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها بالضرب في المسجد الأقصى.