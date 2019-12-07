بلاطة يعود سريعا لصدارة المحترفين بفوز مستحق على المكبر

وطن: عاد مركز شباب بلاطة "الجدعان" إلى صدارة المحترفين بفوز ثمين، مساء اليوم السبت، على مستضيفه جبل المكبر بهدفين نظيفين.

حافظ فريق بلاطة على صدارته للدوري حتى الاسبوع الثامن بعد أن فاز على المكبر بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب فيصل الحسيني، في ضاحية الرام شمال القدس المحتلة.

وحسم "الجدعان" نتيجة المباراة من شوطها الأول بعد تسجيله للهدفين الأول في الدقيقة 13 بواسطة مراد إسماعيل، والثاني عن طريق عبد اللطيف البهداري في الدقيقة 41.

ورفع بلاطة رصيده إلى النقطة الـ18 في المركز الأول، فيما تراجع المكبر الى الترتيب السابع بـ11 نقطة.

وفي لقاء آخر جمع الأمعري مع واد النيص، على ملعب ماجد أسعد في البيرة، انتهى بفوز الأمعري بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مراعبة في الدقيقتين "12+41".

وبهذا رفع الأمعري رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد واد النيص عند النقطة 10.

فيما أوقف فريق السموع "الليث" انتصارات هلال القدس، وألحق به خسارة بنتيجة هدف وحيد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد دورا الدولي، ليرفع رصيده الى 11 نقطة في الترتيب الخامس، فيما تراجع الهلال إلى المركز الرابع متجمدا رصيده عند 12 نقطة.