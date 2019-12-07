الاحتلال: اعتراض صاروخين فوق مستوطنة سديروت

وطن: أعلن جيش الاحتلال مساء السبت عن اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة فوق مستوطنة "سديروت" شمال قطاع غزة، فيما سقط صاروخ ثالث بمنطقة مفتوحة.

وسبق إعلان جيش الاحتلال سقوط الصواريخ، دوي صافرات إنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلي شمال القطاع.

وذكر جيش الاحتلال أنه "جرى رصد إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مستوطنات شمال شرق قطاع غزة".

في حين أعلن الناطق بلسان الإسعاف الإسرائيلي "زكي هيلر" أن التدافع الذي جرى في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في سديروت تسبب بإصابة مستوطنين اثنين برضوض، كما تسبب بحالات هلع نتيجة تزامنه مع احتفال في المستوطنة.

(صفا)