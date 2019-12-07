مانشستر يونايتد يصعق السيتي ويبعده عن صراع اللقب

وطن: أضعف فريق مانشستر يونايتد آمال جاره مانشستر سيتي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه عليه بهدفين لواحد مساء السبت على ملعب "الاتحاد"، في قمة مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ماركوس راشفورد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وأنتوني مارسيال بالدقيقة 29 هدفي مانشستر يونايتد، فيما أحرز نيكولاس أوتامندي هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 86.



وتجمد رصيد السيتي عند 32 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة، وارتقى للمركز الخامس.