وقفة تضامنية وسط القدس تنديدا بتنكيل الاحتلال بأهالي العيسوية

وطن: ندد متضامنون ونشطاء سلام خلال وقفة تضامنية في شارع يافا وسط مدينة القدس، مساء اليوم السبت، بتنكيل شرطة الاحتلال بأهالي بلدة العيسوية شرق القدس.

وحمل المتظاهرون صور الشهيد محمد عبيد، مرددين شعارات تندد باستمرار الحملة التي تنتهجها سلطات الاحتلال في البلدة.

وتشهد بلدة العيسوية منذ بداية حزيران الماضي، حملة متواصلة من قبل شرطة الاحتلال تتمثل في ملاحقة المواطنين والتجار، وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال وهدم منازل ومنشآت.