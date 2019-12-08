مصرع 43 شخصا على الأقل جراء حريق مصنع في نيودلهي

وطن: لقي 43 شخصا على الأقل حتفهم، اليوم الأحد، جراء اندلاع حريق بمصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر.

وشب الحريق صباحا في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وأفاد نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي سونيل تشودري بأن "عمالا كانوا نائمين داخل هذا المبنى المكون من أربعة أو خمسة طوابق"، مشيراً إلى أنه تم إخماد الحريق بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وقال مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي، إنه تم إخراج ثمانية أو تسعة أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى 58 على الأقل.

وتحدث مسؤولو جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى المبنى المعتم في حي سدار بازار التجاري. وذكروا أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.