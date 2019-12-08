لأول مرة.. "نوكيا" تطلق تلفزيونا ذكيا

وطن: أعلنت شركة "نوكيا" عن إطلاق أول تلفزيون ذكي خاص بها من نوع "نوكيا سمارت تي في"، في السوق الهندية.

وأطلقت "نوكيا" التلفزيون من خلال منصة Flipkart، ويأتي بقياس 55 إنشا، بدقة "4K"، وبنسبة تباين 1200:1، وزوايا مشاهدة 178 درجة.

ويستخدم التلفزيون لوحة ADS، والتي تعد أحد أشكال تقنية IPS ولديها خصائص مماثلة.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الشاشة تدعم مجموعة واسعة من الألوان وخاصية Dolby Vision، وتتم معالجة الصوت عن طريق JBL مع نظام مكبرات صوت يضم اثنين من السماعات المدمجة بقدرة 24 واط في الجزء السفلي من التلفزيون.

ويدعم التلفزيون معالجا رباعي النوى بتردد 1 غيغاهيرتز، ووحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-450، وذاكرة 2.25 غيغابايت للوصول العشوائي، في حين تبلغ مساحة التخزين 16 غيغابايت.

ومن التقنيات التي يدعمها التلفزيون أيضا البلوتوث والواي فاي، كما توجد 3 منافذ HDMI ومنفذي USB.

ويعتمد التلفزيون على نظام التشغيل "آندرويد تي في 9.0"، كما يستطيع المستخدمون تثبيت مجموعة من التطبيقات باستثناء "أمازون برايم فيديو".

ويبلغ سعر الجهاز الذي سيتوفر ابتداء من 10 ديسمبر، 589 دولار أميركيا، علما أنه يدمج تقنية "التعتيم الذكي" الذي يساعد على إنتاج سواد أعمق من خلال التحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية.