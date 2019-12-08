العمل الزراعي يبدأ تأهيل 30 بركة مياه بلاستيكية لمزارعي الدفيئات الزراعية بمحافظة رفح

وطن: شرع اتحاد لجان العمل الزراعي باعادة تأهيل 30 بركة لتجميع مياه الأمطار في محافظة رفح والتي تستخدم في ري المحاصيل داخل الدفيئات الزراعية.

وتتسع البرك لما يتراوح ما بين 180- 280 كوب وذلك حسب المساحة الفارغة لدى المزارع التي وجدت فيها البركة، مع العلم أنه يتم تجميع هذه المياه من خلال استغلال الأمطار من على أسطح الدفيئات الزراعية والتي تساهم في الحصول على مياه خالية من نسب الملوحة التي يعاني منها مزارعي قطاع غزة نتيجة أزمة المياه المتفاقمة بشكل دائم في القطاع، كما توفرعلى المزارع شراء المياه أثناء عمليات الري، ويرافق عملية التأهيل تقديم مضخات(قدرة 2 حصان ) لتسهيل عملية ضخ المياه، بالاضافة الى تركيب نايلون وريشت وسياج لاحاطة البركة.

ويعتبر نشاط تأهيل هذه البرك الزراعية لتجميع المياه أحد أنشطة مشروع ( تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين المهمشين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية) الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الانمائي والمنفذ من اتحاد لجان العمل الزراعي.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع قدم العديد من الأنشطة السابقة التي كانت أهمها استصلاح أراضي زراعية للمزارعين التي دمرت أراضيهم وتأهيل دفيئات زراعية، ومن خلاله أيضا سيتم تقديم خدمات أخرى للمزارعين أهمها تأهيل الابار الزراعية وتزويدها بالطاقة الشمسية، بالاضافة الى تزويد مزارع الدجاج بأنظمة الطاقة الشمسية. وتأتي هذه الأنشطة الدائمة والمنفذة من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي لتعزيز صمود هؤلاء المزارعين الذين يعانون بشكل يومي من مشاكل عدة أهمها مشكلة الري.