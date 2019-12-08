رحيل امرأة من زمن الثورة الجميل .. وداعا عطاف

رام الله - وطن: عطاف يوسف امرأة من زمن الثورة الجميل، رحلت عنا يوم امس، مخلفة ذكريات عن ثورة التحق بها الرجال والنساء، وقدموا اعمارهم واجسادهم وقودا لها، من اجل ان تعود فلسطين .. كانت احلامهم عريضة كجبهة شمس، واصواتهم مدوية كريح، فدائية مناضلة واسيرة محررة وامرأة انتمت الى البلاد من بداية حياتها حتى الرمق الاخير.

ولدت عطاف يوسف، ببلدة الجانية قرب رام الله ، والتحقت مبكرا في صفوف الثورة والمقاومة، حيث كانت تنقل القنابل والمتفجرات للمقاومين، اعتقلت عام 1979 وهى تزرع قنبلة ناسفة في القدس، وحكم عليها بالسجن لـ المؤبد كما هدمت قوات الاحتلال منزلها.

تحررت عطاف من سجون الاحتلال بموجب صفقة تبادل للاسرى عام 1985، وابعدت عن ارض الوطن، لتعود اليه بعد 24 سنة في المنفى.

بعد تحررها من سجون الاحتلال اولت عطاف جل وقتها للكتابة عن الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، وعن القضية الوطنية، ولم يكن ذلك الاهتمام فقط من الناحية النظرية بل جسدته باسمى معانى الانتماء والوفاء والاخلاص حين اصرت على الزواج من الاسير المناضل حسن خضر الذي كان مصابا بالسرطان وهو في سجون الاحتلال بعد ان نفذ عملية فدائية في الارض المحتلة، وبعد الافراج عنه اصرت على الزواج منه رغم علمها بمرضه وانجبت منه ولدين.

عطاف عليان امرأة من زمن الثورة الجميل، لم تكسرها سجون الاحتلال التي عُذِّبت بها بعد ان القي القبض عليها وهي تزرع عبوة ناسفة، وخلال التعذيب والعزل كانت الجانية ببساتينها وحقولها وطرقاتها واهلها طيفا يحمي روحها من الانكسار .

تفتح وعي عطاف على القضية الوطنية مبكرا، وكانت أولى التظاهرات التي شاركت بها مسيرة خرجت عقب وفاة الزعيم المصري جمال عبد الناصر، وعمرها لم يتجاوز 13 عاما.

شكلت وفاة عبد الناصر وتأثر الناس برحيله وفقدانه بداية الوعي الوطني والقومي لدى عطاف، حيث توجهت الى المدرسة بلباس الحداد عليه، ومن ثم انطلقت للقراءة عن عبد الناصر ، وتقول في احدى مقابلاتها الصحفية رغم صغر سنها انذاك الا انها "شعرت لاول مرة باليتم" حين توفي عبد الناصر.

في بداية حياتها النضالية وحين لم يتجاوز عمرها 14 عاما ، كانت عطاف تدرس في معهد المعلمات في رام الله وخلال دراستها تعرفت على الحزب الشيوعي وعملت معهم لفترة، ما ساهم في تكوين فكرها وثقافتها، لكن ذلك لم يكن كافيا لها بسبب رغبتها بالعمل الفدائي العسكري وهو الامر الذي لم يلبيه الحزب الشيوعي الذي ارضاها فكريا ولم يرضيها عمليا، حيث انتمت عطاف الى الجبهة الديمقراطية.

تلقت عطاف تدريبا عسكريا ليوم واحد في سوريا وبعد ذلك شاركت في عمليات عديدة في نقل القنابل والمتفجرات والاسلحة، وفي أيار/ مايو عام 1979 ذهبت عطاف إلى المحطة المركزية للباصات بشارع يافا وما أن وضعت القنبلة وهمت بمغادرة المكان حتى القي القبض عليها من مخابرات الاحتلال.

تروي عطاف في احدى مقابلاتها الصحفية اللحظة الاولى لاعتقالها قائلة " والله تصرفوا معي بوحشية كثير كبيرة وضابط المخابرات كان بإمكانه يمنعهم بس يبدو إنه كان يرغب في ذلك .. يعني أشي كان يشد شعري أشي يبصق على أشي يضربني برجليه من الوراء ومشَّاني مسافة، هلا يجوز أنا كون اللحظة أحسست إنه المسافة طويلة هلا هي ممكن ما تكونش طويلة بس كم الشتائم والضرب وشد الشعر اللي أنا تعرضت له خلاني أحس إنه أنا مشيت مسافة طويلة وطلعت حوالي ثلاث طوابق على الدرج والناس ورائي يعني والكل.. تعرضت لكثير يعني لدرجة أني أنا لما أدخلني الغرفة كان جسمي جدا منهك، منهك من الضرب، الطريقة اللي تم فيها الاعتقال وما حصل بعد للحظات الأولى تقريبا عشت فترة بأقدر أسمها فقدان الإحساس يعني، كأنه هيك مخي سكَّر زي ما بنقول إحنا ما عدت قادرة أفكر بأي شيء كيف بدي أواجه، متى أخذت نفسي وهديت؟ بعد ما حطوني بسيارة المخابرات قعد واحد جنبي من هون وواحد جنبي من هون، طبعا كانوا حاشريني بشكل كثير مزعج بس يعني أحسست حالي أنه خلاص لازم تبدي تفكري."

تعرضت عطاف لتحقيق قاس في سجون الاحتلال تخلله الضرب الشديد والشبح والحرمان من النوم والطعام لكن ذلك لم يكسرها، ولا يزال هتافها في قاعة محكمة الاحتلال يتردد في الافق حين هتفت " نموت واقفين ولا نركع مادام لنا طفل يرضع"