البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة الرمال الإعدادية في غزة

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمدرسة بنات الرمال الإعدادية (أ) في غزة، استمراراً لنهجه بدعم المؤسسات التعليمية. وزار المدرسة مدير فرع غزة الرئيسي عماد أبو زهير، والتقى مديرة المدرسة السيدة بهيرة أبو حمدة ورئيس مجلس أولياء الأمور السيد عماد أبو علوان وأعضاء من الهيئة التدريسية، وجرى بحث سبل التعاون والاطلاع على أوضاع المدرسة.

وتمثل الدعم الذي قدمه البنك في تجهيز الغرفة الفنية في المدرسة، وتركيب جهاز عرض لأغراض الدراسة، بما يسهم في خدمة العملية التعليمية وتطوير الوسائل المستخدمة من قبل الهيئة التدريسية وتنويعها لتقديم أفضل جودة تعليمية ممكنة للطلاب.

وشكرت مديرة المدرسة بهيرة أبو حمدة البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه، مثمنةً دوره الدائم في الاستجابة لاحتياجات المؤسسات التعليمية، واهتمامه بالقطاع التعليمي، وإعطائه الأولوية ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية.

ولا يقتصر اهتمام البنك الإسلامي الفلسطيني بالقطاع التعليمي على تقديم الدعم لمؤسساته، وإنما يتعدى ذلك إلى عمله على مساعدة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية على تقسيط الرسوم الدراسية، من خلال برنامج تقسيط الرسوم التعليمية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.