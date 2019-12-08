بدء أول إحصاء لفلسطينيي الشتات من فنزويلا

وطن: أعلنت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، عن الشروع بتنفيذ مشروع احصاء فلسطينيي المهجر والشتات، لتكوين قاعدة بيانات عن أماكن تواجد فلسطينيي الخارج وصفاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم وتاريخ الاغتراب.

وأوضحت الدائرة، أنه تم اختيار جمهورية فنزويلا لتكون عينة تجريبية لاجراء عملية الاحصاء من خلال استمارة إلكترونية معدة لهذا الشأن، لمعرفة فرص النجاح واستكشاف العقبات التي ممكن أن تواجه العملية ومحاولة تفاديها وادخال التعديلات اللازمة في المراحل المستقبلية.

وزار وفد من الدائرة وجهاز الاحصاء المركزي، جمهورية فنزويلا والتقوا مع قادة وممثلي وابناء الجالية الفلسطينية لشرح المشروع وأهدافه واهميته وتدريب عدد من ابناء الجالية على كيفية اجرائه.

وأشارت الدائرة إلى أن هذا المشروع طموح وغير مسبوق لتوثيق عملية احصاء المغتربين الفلسطينيين في الشتات، استعدادا للعب دور أكبر في خدمة القضية الفلسطينية، مؤكدة حق العودة لكل فلسطيني هاجر بلده.

وقالت: إن مشروع الاحصاء يهدف للخروج بمعلومات محددة عن الفلسطينيين المقيمين في كل دولة، وسنة هجرة فلسطين ومن اين هاجر وكيف، والمستوى الثقافي والتعليمي والعلاقة مع الوطن، والتعرف على مستوى نفوذهم السياسي في البلاد المتواجدين فيها، ومعرفة فرص استثمار التواجد الفلسطيني لدعم قضيتنا الوطنية لدى صناع القرار.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بتشكيل اللجنة العليا لإحصاء المغتربين برئاسة نبيل شعث، وعضوية وزير الخارجية، ورئيس دائرة اللاجئين، ورئيسة الجهاز المركزي للاحصاء، ورئيس الاكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا.