منيب رشيد المصري يزور عددا من المؤسسات المقدسية ويقدم دعما لها

وطن: زار رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري برفقة المدير التنفيذي طاهر الديسي وأحمد النوباني عددا من المؤسسات المقدسية للإطلاع على أوضاعها وسير المشاريع بها ، وبدأت الجولة بزيارة مشروع توسعة مدرسة الحصاد النموذجية والاجتماع مع رئيس مجلس إدارة جميعة دار الفتاة اللاجئة اعتدال الأشهب ولقاء الطلبة بدورها جددت المربية اعتدال الأشهب شكرها لمنيب رشيد المصري وصندوق ووقفية القدس معتبرة أن صندوق ووقفية القدس حول حلم توسعة المدرسة إلى حقيقة .

ثم زار المصري مدرسة دار الطفل العربي وجرى الاجتماع مع المربية ماهرة الدجاني وطاقم المدرسة وتم تسليم الأثاث المدرسي الجديد للمدرسة ضمن منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامج شبكة المدارس النموذجية التي ينفذه صندوق ووقفية القدس واعلن المصري عن دعم مالي جديد لمدرسة دار الطفل العربي .

ثم توجه الوفد لزيارة مخيم شعفاط حيث جرى الاجتماع مع اللجنة الشعبية وفعاليات المخيم ومؤسساته بمقر المركز النسوي وقدم المشاركون تصورا شاملا لظروف المخيم وأوضاعه وجرى بحث أبرز الاحتياجات وتم تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة ، ثم التقى المصري بوفد من طلبة الدراسات الثنائية في جامعة القدس الذي عرضوا عليه مبادرة "فكر بغيرك " التي أطلقها الطلبة لدعم صندوق الطالب في الكلية وأعلن المصري المساهمة بعشرة الاف دولار ثم توجه الوفد لزيارة الملجأ الخيري الأرثذوكسي والإطلاع على احتياجات الملجأ بعد النداء الذي أطلقه الملجأ عبر تلفزيون فلسطين وأعلن المصري التبرع بخمسين ألف دولار لصالح الملجأ .

وزار المصري خلال جولته الأسير المحرر ضرغام الأعرج لتهنئته بالحرية بعد عشرين عاما من الأسر وأكد المصري أن الأسرى هم أيقونة العطاء والتضحية وكل الكلمات والعبارات تعجز عن تقديم التقدير المناسب لهم ، واختتمت الزيارة بالمشاركة في الندوة الثقافية التي تنظمها مؤسسة باسيا بمشاركة ناصر القدوة ومحمد بركة حول الأوضاع السياسية في فلسطين بدعم من صندوق ووقفية القدس .