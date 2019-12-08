فيديو| تشييع جثمان الشهيد سامي أبو دياك في الأردن

رام الله- وطن: شُييع اليوم جثمان الشهيد سامي أبو دياك في المملكة الهاشمية الأردنية ليدفن في مقبرة صويلح في العاصمة، وذلك بعد أن سلمته سلطات الاحتلال إلى الأردن عبر جسر الملك حسين فجر "الجمعة" الماضي.

وقد تم نقل جثمان الشهيد ابو دياك والذي كان متواجداً في مستشفى مدينة الحسين الطبية لدفنه في مقبرة صويلح، بعد أن تم تأدية صلاة الجنازة عصر اليوم في مسجد الملك حسين بن طلال بالعاصمة عمان.

وسيتم فتح بيت عزاء للشهيد أبو دياك في ديوان سيلة الظهر في العاصمة الأردنية عمان.

ويذكر أن الشهيد سايم أبو دياك والبالغ من العمر (36 عامًا)، قد استشهد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، في تاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، بعد عملية قتل بطيء تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله بفعل إجراءات التعذيب التي تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال ومنها سياسة الإهمال الطبي المتعمد، حيث خضع عام 2015 لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا"، نتج عنها خطأ طبي، وتسبب نقله المتكرر عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" بإصابته بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت إصابته بالسرطان وانتشاره.

الشهيد أبو دياك من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، اعتقله الاحتلال في تاريخ 17 تموز / يوليو عام 2002م، بتهمة مقاومة الاحتلال، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، و(30) عامًا، وله شقيق أسير وهو سامر أبو دياك وهو كذلك محكوم بالسّجن مدى الحياة ومعتقل منذ 2005، رافقه بشكل دائم لرعايته ورعاية الأسرى المرضى، فيما تسمى بمعتقل "عيادة الرملة".